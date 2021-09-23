【時報-台北電】東哥遊艇(8478)庫藏股執行完畢，買回200萬股，總金額1億6806萬4464元，每股均價84.03元，累積持有公司股份占已發行股份總數之3.21%。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#東哥遊艇

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