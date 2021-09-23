【時報記者莊丙農台北報導】錸德(2349)集團搶進餐飲領域，成立「食樂國際」，專注開拓日式和食料理餐廳，設定3年內拓展3個系列，在全台開出20間餐廳。

錸德集團近幾年積極拓展事業版圖，除針對銀髮族成立「錸工場」在龜山及新北市打造老人日間照護中心，推動「減法照顧」，並於竹北結合科技能力及創新服務推出第一家社區融合商場「合好一起錸」，創造自給自足的營運模式，近五年亦投入餐飲娛樂事業，以「把簡單事情做到極致」的精神、求精不求多的態度，逐漸延伸觸角。

錸德旗下大樂司文創歷時兩年投入近億元、配合北市文化局推動的「老房子文化運動」，修復完成『陽明山美軍俱樂部BY33』，並於2017年1月正式剪綵開幕，繼投資創意Fusion洋食VG系列餐廳後，再成立『食樂國際』，專注開拓日式和食料理系列餐廳版圖，今年9月，菜單上僅有一道熟成豬排飯的『Katsu鑫』正式營運後，錸德集團餐飲娛樂事業已經成功集結了美式宴會美食、創意Fusion洋食，以及精緻和食，多元料理的佈局儼然成形。

錸德表示，以和食料理為主的『食樂國際』特聘在台灣日料界竄紅，訂位需等上半年的『阿鑫小料理』主廚游承鑫(阿鑫師傅)擔任集團日料行政主廚，以其日本大阪、東京多年修業的精湛手藝、眼界、經驗人脈，規畫錸德集團日料餐飲一系列計畫，且僅兩個月時間就成功揭幕第一個系列餐廳『Katsu鑫熟成豬排飯』，作為錸德集團日料的第一炮。

錸德也藉由轉投資VG餐飲公司，開拓了創意Fusion洋食領域；在陳子洋主廚(2017聖沛黎洛年輕廚師東北亞區域冠軍)領軍下，VG系列旗下餐廳包括：一位難求的『VG Seafood Bar』、以自然系餐飲為號召的『VG Encore』，以及『通庵熟成咖哩』；目前已經拓展東區、中山區與台中三家分店，亦是熱門排隊美食。

錸德表示，以『Katsu鑫』作為和食系列的首發，未來3年內還會有許多和食投資計畫，都將以『極致』為宗旨，快速拓展事業版圖，將在三年內拓展為三個系列，在全台開出20間餐廳。在受疫情影響無法到日本享受美食的當下，這系列道地和食餐廳將可滿足台灣眾多美食愛好者對美味日料的期盼。

(時報資訊)

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