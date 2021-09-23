【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國通用汽車公司周四宣布將對中國自動駕駛新創公司Momenta投資3億美元，為通用未來的中國車開發自動駕駛技術。這是通用汽車在中國這個全球最大汽車市場第一次進行此類的結盟。

Momenta是少數獲得許可，能合法在中國收集高解析地圖的公司之一，而高解析地圖是自動駕駛技術的關鍵工具。該新創公司正在與汽車製造商合作開發具有自動駕駛功能、能收集即時數據，以及可以量產的汽車。

Momenta亦將獲得通用汽車的主要中國合作夥伴上汽集團，以及日本豐田汽車和德國戴姆勒汽車的支持。

通用今年6月宣布，到2025年，其電動車和自動駕駛技術的全球投資金額將達到350億美元。本月稍早，通用創投部門宣布投資美國自動駕駛車雷達感測器軟體公司Oculii。

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