受地球暖化的影響，近年來台灣海岸線不斷退縮，國土流失、生態破壞，搶救海岸線成為刻不容緩的任務。豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）從2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一輛TOYOTA新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。為了克服沿海高溫、土壤鹽化惡劣的環境條件，TOYOTA一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行三年的護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達「九成」以上。

成功克服先天環境限制後，四年多來海岸造林過程仍面臨許多挑戰。好不容易存活下來的植被卻時常經歷颱風、火災、動物啃食、遊客踐踏等破壞，TOYOTA仍然秉持初心，持續補植、細心呵護每一棵樹苗。至今累積種植達「50萬棵樹」，於台灣沿海打造180公頃綠色長城，減少1.1萬公噸二氧化碳，相當於29座大安森林公園年吸碳量。海岸造林效益除了減緩海岸線退縮外，更在種植過程中，意外發現沿海不毛之地因樹木涵養水源，林木產生之果實吸引鳥類、蜜蜂等動物回歸，有助復育當地物種，產生新的生態圈。未來TOYOTA一車一樹活動將到更多需要植樹造林的土地，持續維護台灣海岸線綠色廊道。

除了推動種樹守護台灣海岸線的活動，和泰汽車更將植樹造林的活動，推向武陵地區。和泰車表示，武陵地區過去因過度開發，使台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭的棲地生態遭到破壞，面臨滅絕危機。在雪霸國家公園、武陵農場與林務局合力拆除攔砂壩，人工養殖放流、廢耕地植樹等努力下，至今已成功復育超過1萬尾。其中「廢耕地植樹造林」可淨化水質，穩定水溫，提供水棲昆蟲棲息，讓櫻花鉤吻鮭可生存於低於17度的水溫，並獲得穩定食物來源。因此「TOYOTA一車一樹」除了持續於沿海造林外，將於今年投入武陵地區「廢耕地棲地復育造林計畫」，預計至2022年完成1.3萬棵樹木種植，並進行三年養護，擴大植樹效益至櫻花鉤吻鮭棲地保育，促進台灣生態環境永續發展。

和泰車並於23日在武陵農場舉辦「TOYOTA一車一樹棲地復育 植樹造林啟動儀式」，與行政院退輔會、林務局、雪霸國家公園、慈心有機農業發展基金會，共同宣誓以植樹造林、串聯櫻花鉤吻鮭棲地的復育行動與願景。也期望能延續一車一樹達成50萬棵種植的感動，帶動更多單位、企業與民眾的熱血，一起植樹造林、守護台灣海岸線與生態多樣性。

(時報資訊)

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