（金管會銀行局副局長林志吉。圖／視訊截圖）

街口、悠遊付、LINE Pay Money等帳戶可互轉帳了，與銀行帳戶也可通！金管會銀行局副局長林志吉23日宣布，考量電支機構發展及民眾便利支付需求下，已核准跨機構的「轉帳」、「繳費」及「繳稅」功能，其中，轉帳功能2021年10月就上線，繳費、繳稅功能預計今年第四季也可上線。

林志吉指出，目前有八家專營機構適用，包括：3家電票業者：悠遊卡、一卡通、愛金卡，5家專營電支業者：歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口電支，未來「全盈支付金融科技公司」與「全支付公司」若開業也必須提供轉帳功能。

金管會在2021年9月17日核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」及建置「電子支付跨機構共用平臺」。針對財金公司申請案，金管會經洽中央銀行意見後審核通過，未來電支將新增三大功能。

一、「轉帳」功能。林志吉指出，此功能開放跨機構間互通的金流服務，滿足跨機構資金移轉之便利支付需求，舉例來說，悠遊付就可轉到街口支付的帳戶，也可轉到銀行帳戶，且所有專營機構依「電子支付機構業務管理規則」第13條規定，都要在今年9月30日前參加該功能，並預計於110年10月間上線。

林志吉指出，電支帳戶間的轉帳也會有費用，目前各家在洽談中，預計會比照銀行間轉帳費用。

二、「繳費」及「繳稅」功能：此二功能提供使用者便捷之電子化繳費、繳稅通路，擴大電子支付應用場景，可大幅提升民眾支付便利性，鼓勵專營電子支付機構參加，並預計於今年第4季上線此二功能。

金管會表示，將持續督促財金公司完成「電子支付跨機構共用平臺」後續相關上線事宜，並與相關業者及機構進行系統介接、測試、教育訓練等工作，俾於當前防疫期間及後疫情時代，滿足民眾防疫新生活下安全、便利支付之需求，以降低接觸感染風險，營造我國非現金支付及行動支付之良好發展環境。

(時報資訊)