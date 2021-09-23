兆豐銀為吸引年輕客群再開公股創舉，進軍數位廣播。對此兆豐銀指出，日前已透過推出Podcast頻道「銀行員小秘密」，進軍數位廣播，藉此讓年輕客群更能「秒懂金融大小事」，不但是官股唯一一家進軍數位廣播，亦為國內金融業少數擁有Podcast專屬頻道的銀行，推出以來已吸引數千人次下載收聽。

兆豐銀行積極推動數位轉型，行銷策略亦朝向多元化及年輕化方向發展，除了經營臉書FB，近期觸角更延伸到廣受年輕人喜愛、蔚為風潮的新興數位媒體-Podcast，專屬頻道名稱為「銀行員的小?密」，內容生活化的介紹各種金融小常識及銀行內發生的小秘密，同時提醒民眾許多跟銀行往來的撇步。

Podcast是一種透過網路接收音訊的媒體，發布者將音訊、影片等訊息來源依內容輸出成不同集數後上傳網路，聽眾可以隨時隨地透過手機選取有興趣的集數或者節目收聽，也可以下載電子檔離線收聽。

根據數據統計，Podcast的收聽族群，主要以23～34歲為最大宗，約佔70%，顯示收聽者年齡層較年輕，也因此，兆豐銀除了透過社群媒介接觸年輕客群，亦不放過這個能專攻年輕客群的廣播媒介，因而搶先佈署，建立Podcast專屬頻道「銀行員的小?密」，以實用性的主題內容，搭配口語化的對白，帶領小資族群輕鬆進入金融專業領域。

兆豐銀對此指出，目前已製播上架的節目內容包括：買房達人購屋教戰守則、信用卡大小事安心刷、如何宅家防疫追劇網購賺優惠、投資美股輕鬆入門、聰明買保險以及把手機當銀行…等不同內容，未來將持續針對年輕小資族關心的議題，推出多樣的收聽內容。

兆豐銀也對目前經營社群平台的最新成果指出，目前加入官方Line BC的好友數高達287萬人，此外FB臉書粉絲專頁在一群平均年齡30出頭的年輕行員努力經營下，2年半的時間，粉絲數成長了6倍之多，包括粉專上許多的宣傳影片，從腳本設計、影片拍攝、剪輯、配音、配樂及上字幕等，都是由年輕行員一手包辦，甚至親自上陣充當演員，創作出許多符合年輕族群口味的影片。

(時報資訊)

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