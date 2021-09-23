振興五倍券於22日起開放數位綁定及加碼券登記後，民眾反應相當熱烈。但不少民眾向1988專線反映，為搶快完成加碼券登記，常有將個人資料輸入錯誤之情形發生，民眾擔心加碼券中籤後會收不到通知，而影響個人權益。對此，經濟部表示，將在官網加碼券登記的欄位中，27日起將新增資料修改的功能，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。

新增的資料修改功能預計在27日上線，民眾可登入五倍券官網(5000.gov.tw)，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但為維護資料的安全與穩定，選擇數位券共同綁定者，如要進行共同綁定人的資料修正，需以主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號登錄做身分認證；個人綁定者，輸入自已的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；惟個人數位綁定成功後不得變更，在數位支付業者的綁定頁面中皆有提醒。

各部會的加碼券，民眾只要於10月8日完成加碼券登記，即可參加10月11日至15日進行之第一梯次抽籤，距今仍有超過兩週的時間可以登記，但一經登記送出即不可修改勾選內容，於確認送出之介面中都有顯著的提醒文字，民眾可詳加思考欲參與哪些券種的抽籤方才有利。

數位五倍券個人綁定期間將從今年9 月 22 日至明年4月30日止；共同綁定從今年9 月 22 日至10月1日止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前可退出共同綁定。民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988 紓困振興專線」洽詢。

(時報資訊)