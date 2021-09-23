【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)受惠整體業績成長、費用成本維持穩定，2021年8月自結合併營收61.54億元，月增1.94％、年增達20.9％，改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利18.51億元，月增0.91％、年增達22.68％，改寫歷史第三高，每股盈餘（EPS）1.28元。

累計中租前8月自結合併營收466.5億元、年增達21.63％，歸屬母公司稅後淨利141.86億元、年增達30.66％，每股盈餘9.66元，全數續創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增25％、50％、及59％。

中租股價14日觸及283.5元新高，近日受台股量縮震盪影響拉回，22日回測241元、4天急跌近15％。今（23）日在台股強彈下開高穩揚，最高上漲3.61％至258元，終場上漲2.01％、收於254元。

展望後市，中租對今年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％，東協地區將持續觀察疫情影響。而成長迅速的台灣太陽能業務，除進入大型案廠外，並規畫陸續進入儲能及售電業務。

美系外資出具報告認為，在目前疫情未緩和情況下，風險控管尤其顯得重要，中租具備良好的管理紀律，看好下半年業績成長動能，尤其是台灣及中國大陸2大區域，維持「加碼」評等、目標價自205元調升至275元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意