(「板橋區府中段公辦都更案」今天舉行簽約典禮，(左起)新北市政府財政局局長李泰興、新北市副市長陳純敬、冠德建設總經理洪錦欽共同出席。圖∕冠德建設提供)

冠德建設取得大型都更案，再度奏捷！今（23）日新北市政府和冠德建設，舉辦「板橋區府中段公辦都更案」正式簽約儀式，基地面積約1,348坪，冠德建設將以黃金級綠建築與銀級智慧建築的高規格，打造一棟住商混合大樓、一棟辦公大樓，合計共兩棟，預計2024年開工、2027年完工落成。

新北都更再邁進一步，位於新北市板橋區文化路一段的「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」，原址為市長官邸，今（23）日舉辦簽約儀式。

在新北市政府副市長陳純敬的見證下，由新北市政府財政局局長李泰興、冠德建設總經理洪錦欽，共同舉行簽約儀式，正式啟動公辦都更案開發計畫，不僅融入循環再生概念、保留在地歷史文化意涵，並串聯鄰里商圈，打造為新全民之家，將都市更新開創出全新指標典範。

新北市政府副市長陳純敬表示，新北市政府積極推動都市更新，透過結合企業力量促進公有土地活化，充分發揮土地最適利用價值，不僅能提升使用效率，同時透過都市更新方式，不僅能將更新後的建物融入美學概念，翻轉且創造新穎城區風貌，更能提供民眾舒適安心的居住空間，同時活絡商業活動機能。

冠德建設總經理洪錦欽表示，都市的更新與進步，並非只是打掉舊有的建築，建造全新建築硬體空間，更應融合地區歷史文化、與在地商圈共榮共生，開創宜居的永續生態環境。

洪錦欽表示，因應板橋府中具備的古新雙城特色，冠德建設在永續發展的理念下，以「循環再生、適切生活、教育推廣、凝聚鄰里」四大主軸為出發點，與無印良品、小智研發組成合作團隊，讓植物與建設共存，對區域歷史的瞭解及環境的尊重，並運用簡約設計打造好感生活，創造全新居住生活體驗。

「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」位在府中商圈周邊，周邊有捷運府中站及交通核心樞紐之板橋車站，同時鄰近板橋國小及高中、板橋體育場等，生活機能佳且交通便利。

冠德表示，全區面積包括市長官邸及周邊土地，合計約達1,348坪，將以黃金級綠建築與銀級智慧建築的高規格，規劃興建住商混合及辦公大樓各一棟，融合在地歷史文化、鄰里空間，打造追求綠色生活的永續社區，預計將於113年開工、116年完工。

冠德表示，在改建的規劃過程裡，不僅將原本的公共建材再利用，並維護原有樹種，原官舍十六棵喬木採原地移植，搭配友善徒步空間的規劃，打造成為在地居民的休憩場所，並提供措施空間供幼兒園使用，不僅直接保留地方與環境間深厚的歷史記憶和生活情感更與在地社區商圈串聯共生。

冠德表示，另外此案也針對舊官舍可利用之建材，與小智研發合作回收循環再利用，加工運用於戶外家具、地磚及牆面等公共空間，大幅減少碳排放，並強化建案綠化、節能，將永續概念融入建案當中。

此外，因應居住者不同需求的生活情境，也導入MUJI RENOVATION 「Compact Life 適切生活」理念，以簡約之設計及泛用性高的商品，減少浪費資源，實現充滿居住者特色的的適切好感生活，實現與土地共生，展現結合綠能、住居、文化的地標建築及都市再造革新典範。

(時報資訊)