【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)與奇美博物館合作，將友達A.R.T.先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology）應用於奇美博物館的禮品店，做為該項技術的示範場域，透過栩栩如生地呈現畫中每道筆觸，讓參訪民眾能體會先進顯示技術結合藝術所開創的嶄新視覺體驗。而在A.R.T.先進抗反光技術的助力下，奇美博物館多幅重要畫作也得以再現於友達總部大廳，使生活場域變身專業藝術展示空間。

友達為藝廊及專業應用展示開發包括75吋8K、32吋4K與17吋方形2K規格的A.R.T.顯示器，均具備超高解析度、高對比和自然真實的色彩表現，此全球首款A.R.T.先進抗反光技術結合超高解析度8K顯屏，透過特殊表面結構設計改變反光方向，並使用極低反射率塗層，能有效降低如窗光的直射眩光干擾，在明亮環境下仍能維持極佳的影像品質。搭配奇美博物館專業的數位典藏，擬真還原畫作溫潤與細膩的質感；在質感畫框與特殊色彩調校技術的襯托下，更能凸顯原作的細膩筆觸與真實色彩。

奇美博物館表示，高解析度的數位典藏圖像透過先進的顯示技術呈現，是藝術結合科技的最佳生活應用；館方觀察發現，許多民眾在館內禮品店看見A.R.T.顯示器，第一時間都認為是一幅真實的複製畫作，而當看見畫面動態輪播，才驚覺畫框裡其實是數位顯示器，代表該項技術的精細度極高，逼真到超乎肉眼能夠辨識的程度。

友達總部大廳A.R.T. Gallery展牆所擺設的75吋、32吋與17吋方形規格的A.R.T.顯示器，展示了奇美博物館19世紀天井名畫〈音樂的寓意〉、曾於1881年入圍官方沙龍展且深受民眾喜愛的〈豐收〉、開創想像式象徵主義畫風的〈信息〉，以及肖像名作〈小男孩與滑稽木偶〉等知名畫作，重現經典名畫風采。A.R.T.顯示器的畫作輪播功能，也能充分釋放空間效能，近30幅的奇美經典作品在總部大廳輪播展示，達到「有限空間，無限體驗」的收藏效果。

(時報資訊)

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