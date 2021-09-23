美國近期公布8月CPI數據微幅下降至4％，但市場對通膨的長期擔憂並未完全消失，美債殖利率緩步上揚。美林證券統計，市場預估美國10年期公債殖利率今年底上看1.9％、2022年底升至2.2％，顯示主流觀點依舊支持殖利率緩步攀升。面對債券市場的投資難度升高，投資人不妨選擇複合債基金，交由專業投資團隊，掌握進可攻、退可守的投資機會。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）表示，利率（特別是在美國）在兩年內會比現在更高，雖然無法確定何時將開始升息，但對於聯準會來說，更願意將短期利率控制在接近1％的水平，聯準會已經從2013年的減債恐慌和2018年末股市的兩位數負報酬中吸取教訓，不想造成市場的不穩定，因此將提前和漸進地發出縮表和升息的訊號。

預期縮減購債或增加縮減購債預期，將對公債殖利率和投資級、高收益債利差施加上行壓力。對於更高政策利率將導致短天期公債殖利率走高的預期也是合理的，因為更高利率至少會對風險資產價格造成暫時壓力，不過對長債殖利率的影響較難以預測。

野村投信指出，目前市場多認為聯準會將可成功控制通膨預期，美債殖利率將呈現緩步上升的走勢，殖利率較高的債券，如高收益債以及新興美元主權債，具有較高的吸引力，第四季可望持續上漲。但因為市場仍有不確定因素，投資人不妨透過複合型債券基金來降低投資風險。

(時報資訊)