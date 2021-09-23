【時報-台北電】百勝中國預計，將在未來五年內提高總計資本支出至約50億美元至65億美元以實現內生增長。大部分資本支出將用於加快核心品牌增長、門店翻新、擴大新興品牌規模以及加強供應鍊和數字化基礎建設。

百勝中國在2021年虛擬投資者日活動指出，長期來看公司有潛力實現高單位數至雙位數的系統銷售額增長、經營利潤增長和每股盈利增長(不計及外幣換算以及特別項目影響)。

根據上證報消息，百勝中國正運用自動化和智能技術，在供應鏈的可追溯性和生產力等方面做出重大改進。為適應業務需求，百勝中國已撥出10億美元的資金在未來5年用於將物流網絡擴大至45個到50個物流中心和整合中心、供應鏈數字化以及可持續發展各項措施。（編輯整理：張嘉倚）

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