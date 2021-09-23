美國和大陸經濟成長速度出現放緩跡象，歐元區因經濟重啟持續增長，MSCI歐洲指數在資訊科技與醫療保健產業推動下維持漲勢，綜觀今年來漲幅接近兩成，表現亮眼。投信法人指出，歐盟地區具備三大防護力，包含「更高疫苗覆蓋率、更鴿派的歐洲央行、更強的經濟成長力」，看好整體行情仍可期。

鋒裕匯理資產管理表示，歐盟大國擁有更高的疫苗覆蓋率，有助於經濟重啟的續行。儘管Delta變種病毒導致病例數攀升，但疫苗完全覆蓋人口高將有助於控制死亡人數。進一步觀察，歐洲大國疫苗覆蓋狀況高於美國，西班牙66％、英國62％、法國62％、義大利60％、德國58％，高於美國的51％。

其次，歐洲央行動向保持鴿派，有助於支撐歐洲資產表現。現階段全球主要央行動向並不同調，新興市場央行整體情緒更顯鷹派，但鑑於疫情等因素，寬鬆貨幣政策論調不變。此外，歐洲企業獲利表現強健，基本面推動漲勢。歐洲企業表現持續成長，近期歐洲企業每股盈餘（EPS）與業績成長強勁，雖然通膨壓力增添市場逆風消息，但預料盈餘成長動能可望持續支撐企業獲利，並帶動後市表現。預期2022年歐元地區經濟成長率最樂觀為4.4％，優於美國的3.9％。

展望後市，鋒裕匯理資產管理分析，歐洲近期企業獲利表現優於市場預期。不過，經濟增長仍有存在一些不利因素，如Delta變種病毒的傳播，並且通膨走揚，將對企業獲利將造成一定壓力，擁有強大基本面和定價能力的公司更有機會度過這階段。投資人不妨留意歐股相關基金，以經理人主動審慎篩選標的方式布局歐股，掌握歐股長期走揚行情。

(時報資訊)