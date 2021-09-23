五倍券昨日起開放民眾進行數位綁定，一名女網友確認綁定成功後，馬上用信用卡線上刷了1萬多元，並上網問「政府會發5000元下來給我嗎？」貼文一出引發網友熱烈討論，紛紛留言笑道「妳偷跑了，感謝妳振興經濟。」

原PO今（23）日稍早於臉書社團《爆廢公社公開版》透露，昨日上網將五倍券綁定中國信託Line Pay信用卡，確認綁定成功後，接著在網路上刷卡購物，只見她開心地說「我立馬刷1萬多，政府會發5000元下來給我嗎？」從她分享截圖顯示，在深夜11點半，使用線上刷卡，共花了10080元。

圖文曝光後，不少網友紛紛在貼文處按「哈」的表情，並留言說，「10月8日才開始唷！妳偷跑了」、「現在刷卡沒用喔」、「妳現在刷不會拿到5000元哦！只會拿到帳單」、「哈妳記得繳費耶」、「既然刷了，就當先振興經濟吧」、「這個應該要PO在爆笑公社啦」、「你以為會校正回歸喔」。

針對網友的回覆，原PO也以震驚的口吻回應「真假」，並進一步詢問「那我已經這樣刷了，5000元會發下來？還是要等到10月8日才會有5000元？」

一名網友則以「當然是之後刷才有」回應，並表示即便是之後刷卡，也只是扣回信用卡費，再加上中信回饋的5000是用抽籤的，建議原PO若是網路購物刷卡，應該可先取消訂單，10月8日再買一次。

(時報資訊)