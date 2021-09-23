娛樂圈競爭激烈，顏值、外型只是基本要求，要走得長久，實力相當重要，但除了這些之外，通常還需要一些運氣，才能夠被看見，也因此有些明星在圈內發展多年，也累績了不少作品，但似乎就是不慍不火，只能耐心等待演藝人生中的那個轉捩點到來，男星林雨申就是這樣的案例。

今年40歲的林雨申，在2000年出道，外型斯文俊秀，還有點性格，不僅外型生得好，家裡還有些背景，他的媽媽是製片人李小婉，乾媽則是知名導演，比起一般從零到有入行的藝人，林雨申在演藝圈發展算是帶有優勢的。

因為出身演藝家庭，林雨申入行可以說從不需要擔心資源分配問題，身為演員邀約不斷，在很多戲劇中都能看見他的身影，他2012年演出人氣夯劇《守望的天空》，擔綱演出男主角「墨理」，高顏值加上精采演技，成功引發關注，圈了不少粉絲，但這把火卻沒接著燃燒，林雨申之後作品都沒能爆紅，他就這樣維持著「小有名氣」的狀態。

林雨申接演《新倚天屠龍記》，挑了個不太費心力的配角，沒想到竟然爆紅。(翻攝自林雨申工作室微博) 直到2019年，林雨申受邀演出《新倚天屠龍記》，出演了「楊逍」這個配角，但天時地利人和，飄逸瀟灑有帶著深情的模樣，擄獲萬千觀眾的心，眾人開始好奇林雨申的來歷，他正式竄紅，事後林雨申露透，其實自己是基於偷懶的心態，才挑了「楊逍」這個角色接演，因為這齣劇中的楊逍個性率直，演起來不太需要費心，沒想到他竟演活這個角色，成為經典。

(時報資訊)