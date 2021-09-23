繼「投資臺灣說明會」美東場次獲得廣大迴響，經濟部投資業務處今（23）日接續舉辦美西場次，聚焦數位經濟下之5G、AIOT及半導體等重點發展產業，向洛杉磯、矽谷、加拿大等地區廠商分享臺灣產業新契機。

活動首先由經濟部陳政務次長正祺致詞揭開序幕，陳次長表示，臺灣出口與經濟成長動能強勁，預估今年經濟成長率可達5.88％，加上具堅實的先進製造與研發能量，將是外商供應鏈調整趨勢下的首選投資地。其次，臺灣近年持續強化智慧財產權保護與資安機制，擴大培訓與延攬人才，是外商可信任之創新夥伴。

資策會產業情報研究所洪春暉所長指出，隨著AI、5G技術日趨成熟，結合既有之資通訊產業優勢，臺灣將可成為全球智慧應用的重要樞紐。工研院產科國際所楊瑞臨研究總監則說明，臺灣政府整合產官學資源，全力支持研發AI晶片與次世代半導體技術，將以鞏固臺灣半導體之核心地位。聯電郭臨伍副總經理則認為在當前國際情勢下，值得重新思考「為何臺灣重要」（Why Taiwan Matters）。除了既有的產業聚落等優勢條件，臺灣應彰顯資安與可信任之優勢，將是全球半導體產業生態系變革中不可或缺的要角。

本次活動並特別邀請近期加碼臺灣之外商現身分享，全球知名內容推薦平台商Taboola公司研發副總裁Ningning Yu高度讚揚臺灣擁有高素質人才與研發能量，具發展AI的絕佳優勢，Taboola因此選擇在臺設立AI研發中心，未來將結合臺灣人才加碼拓展臺灣事業及進行技術突破。

此外，全球最大半導體設備與服務供應商美商應材營運副總裁Bob Davis亦分享應材在臺投資經驗，強調臺灣已成為全球產業重鎮，不僅位在亞太交通樞紐，且擁有具競爭力的人力資本、健全的基礎建設與政府的強力支持，促使應材陸續在臺設立技術培訓、設備製造與亞太物流中心，並持續擴大在臺投資規模。

最後，投資臺灣事務所張銘斌執行長與美國商會魏立安執行長進行對談，張執行長感謝美商長期投資臺灣，為臺灣經濟成長與技術發展注入動力，期盼未來持續共同促進臺美產業合作。魏執行長肯定臺灣具有區位與供應鏈優勢，並感謝臺灣政府積極回應美國商會建言，也認為臺灣申請加入CPTPP將有利於吸引企業投資，深信臺灣將是美商可信任之合作夥伴。

此次北美線上活動結合經濟部駐加拿大、洛杉磯、舊金山、芝加哥、休士頓及紐約經濟組共同進行海外招商，計吸引Intel、IBM、Airgain、HP、Verizon、默沙東藥廠、嬌生藥廠、安進、安費諾、科林研發、應材等美加地區逾200位業者熱烈參與。雖然全球疫情未穩，跨國企業投資布局仍持謹慎，但臺灣產業優勢仍續吸引美商微軟、英特格、立方能源、日商福隆玻璃纖維、德山株式會社、法商威力雅、瑞士商Bossard等在臺投資，經濟部將把握全球新情勢下台灣新定位、產業新商機，吸引更多跨國企業選擇臺灣，共同合作共享商機。

(時報資訊)