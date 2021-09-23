正當台灣Pay在如火如荼進行五倍券的綁定之際，其中一家開放綁定的機構—中華郵政竟然引發資安的爭議。網友在ptt上對中華郵政的「資安」問題展開熱議，一位網友指出，在綁定台灣Pay時，中華郵政雖然和其他金融機構一樣都有OTP的功能來發送認證簡訊，但很神奇的是，中華郵政發送到OTP的認證碼，竟然可以直接透過打開電腦的 F12 Network再進行操作就可以看到，令網友大呼不可思議，認為中華郵政在開放綁定台灣Pay的OTP認證安檢功能出現大漏洞。

中華郵政此次也加入台灣Pay的綁定振興五倍券的陣容，中華郵政的800、500、300元的回饋金，此次準備1萬份、5千份、1萬5千份的回饋禮，總共3萬份，已在22日起跑當日就被領完，而在此同時，網頁當機、不順等問題除了引發網友熱議，另一個成為網友聚焦的焦點，在於等不到OTP的驗證碼，竟然還可以透過電腦操作，按下F12來「自救」，既然能夠「自救」，就等於OTP的認證功能形同虛設，也因此引發網友熱議。

在此次合作台灣Pay的陣容中，郵局雖然開出的「早鳥禮」名額不多，僅3萬份，還不到一家公股銀行最高等級800元的早鳥禮41250名額，但郵局在全台灣有1200多家分支機構，存款開戶數也超過全體金融業者，幾乎可說人手一張郵局的金融卡，偏鄉地區則更不用說，因此郵局雖然開出早鳥禮的名額不多，但也是台灣Pay合作陣容裡重要的一員。

由於早鳥禮的名額有限，因此網友在昨日的振興五倍券一大早開跑時，就趕上網綁定搶破頭，也因此在Ptt上抱怨之聲不斷，尤其是ptt以年輕族群為主，有不少更是大學生，也加入這股綁定振興五倍券的熱潮，只不過郵局網頁頻當機，再不然就是已經2個小時都還沒有收到OTP的認證簡訊，讓想搶早鳥禮的年輕網友急跳腳，這時竟有網友出面「教學」大家如何在收不到簡訊的情況之下「自救」，就是上述按下F12來偷取認證碼的「撇步」，郵局的早鳥禮雖然發完，但這種可以偷取OTP認證碼的問題，卻令其他金融業者印象深刻，包括郵局網頁雖然昨日當機、塞車、認證碼發不出簡訊頻傳，但早鳥名額之所以能早早發完，是否也與網友設法用上述方式「自救」有關，仍成為業者之間的熱門話題。

(時報資訊)