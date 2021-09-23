【時報-台北電】23日滬指和創業板指盤中漲超1%，隨後漲幅皆有所回落，電力板塊延續強勢，造紙板塊直線拉升，房地產開發板塊持續上行，鴻蒙概念在消息刺激下大幅走強，半導體晶片板塊異動拉升，煤炭股則持續下挫。

午後三大指數紅盤整理，鋼鐵板塊走高，農業板塊走強，環保板塊持續上行。兩市成交額連續45個交易日破萬億元，再刷新歷史記錄。終場，造紙、鴻蒙概念、環保工程板塊漲幅居前，磷化工、有機矽、石油板塊跌幅居前。

收盤，滬指漲0.38%，報3642.22點，成交額達6332億元；深成指漲0.77%，報14387.36點，成交額達6883億元；創指漲0.57%，報3182.47點，成交額達2364億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3127.58 -12.93(0.41%)
17:01
香港恆生
24510.98 +289.44(1.19%)
16:08
上證指數
3642.22 +13.73(0.38%)
15:01
深圳成指
14387.36 +110.28(0.77%)
16:29
英國FTSE
7110.43 +27.06(0.38%)
18:01
法國CAC
6708.64 +71.64(1.08%)
18:01
德國DAX
15672.48 +165.74(1.07%)
18:01

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