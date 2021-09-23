【時報-台北電】23日滬指和創業板指盤中漲超1%，隨後漲幅皆有所回落，電力板塊延續強勢，造紙板塊直線拉升，房地產開發板塊持續上行，鴻蒙概念在消息刺激下大幅走強，半導體晶片板塊異動拉升，煤炭股則持續下挫。
午後三大指數紅盤整理，鋼鐵板塊走高，農業板塊走強，環保板塊持續上行。兩市成交額連續45個交易日破萬億元，再刷新歷史記錄。終場，造紙、鴻蒙概念、環保工程板塊漲幅居前，磷化工、有機矽、石油板塊跌幅居前。
收盤，滬指漲0.38%，報3642.22點，成交額達6332億元；深成指漲0.77%，報14387.36點，成交額達6883億元；創指漲0.57%，報3182.47點，成交額達2364億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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