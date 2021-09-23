【時報編輯李慧蘭綜合報導】外資小幅回補、本土法人不跟，收漲152點，半年線待收復。中國恆大集團表態付息、聯準會例會暗示升息步伐加速，國際股市今日多以漲聲回應，台股集中市場今日也在台積電(2330)重回高檔坐鎮，加上航海王順風疾駛、高價股爭豔下，大盤指數一開盤即快速收復萬七城池，盤中最高來到17145.25點、強彈近220點，惟面板、DRAM等受制價格回調雜音干擾，加上尾盤賣壓調節長榮等，終場漲點縮減至152.4點、收17078.22點，總成交值縮減至2508.92億元。

籌碼面，今日土洋對作，三大法人合計買超25.64億元，其中，外資小幅回補買超35.9135億元，投信轉賣超2.529億元，自營商續賣超7.7427億元。技術面，5日RSI為35.80、10日RSI為41.96，9日K值為33.71、9日D值為42，20日乖離率為-1.36。

盤面上，IC設計族群奪王後再封后，繼矽力-KY(6415)5月擠下大立光(3008)成為台股股王後，信驊(5274)今日也以2425元，再摘下大立光后冠，榮登股后，大立光則收在2370元退居第三，而富邦媒仍以2045元緊追在後。周三BDI指數觸近12年高點，今日航運三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)紛紛揚起風帆，順勢上揚約3%，帶動中櫃(2613)、裕民(2606)、台驊投控(2636)、華航(2610)、遠雄港(5607)等跟漲逾2%，拉抬航運類指強漲逾1.95%，成為今日台股彈升主力之一。集邦發布報告唱衰DRAM價第四季看跌3～8%，惟DRAM雙雄今早仍攜手開高，但華邦電衝關5日線未果，近10:00翻黑，雙雄就此分道揚鑣，收盤華邦電跌近1.5%，南亞科(2408)則穩漲約2%、重登5日線上。

分析師表示，近期在當沖降溫、散戶退場、法人觀望下，日成交量持續落在約2600億的低點，與先前日均量達5、6000億的規模大相逕庭，展望後市，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，可擇機擇優布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意