趨勢科技近日發表有關2021上半年Linux資安現況的最新研究指出，Linux作業系統也正持續遭到攻擊，其中又以挖礦程式佔比最多，另外則如網頁後門、勒索病毒，佔比分別也有20％與12％，也是對Linux伺服器影響最嚴重的惡意程式。

截至2017年為止，90％的公有雲都是在Linux上運作，讓企業建置了絕大多數的雲端環境，支援數位轉型策略。今日許多最先進尖端的IoT裝置與雲端應用程式和技術，都建立在某種版本的Linux之上，而這也使得Linux成了當代技術當中迫切需要防護的一個重要領域。

趨勢科技表示，2021上半年對Linux伺服器影響最嚴重的惡意程式，其中前幾名的惡意程式類型如挖礦程式（25％）， 虛擬加密貨幣挖礦程式的普遍程度之高，不令人意外，因為雲端上幾乎取之不盡、用之不竭的運算效能，對這類惡意程式來說，是最完美的天堂。

網頁後門(20％)也相當常見，例如最近一次針對Microsoft Exchange的攻擊即使用網頁後門（web shell），突顯出系統修補對於防範這類惡意程式的重要性。此外，勒索病毒（12％）也是其中之ㄧ ，目前最常偵測到的是新型態勒索病毒DoppelPaymer，但仍有一些其他專門攻擊Linux系統的勒索病毒值得注意，如RansomExx、DarkRadiation及DarkSide。

趨勢科技報告指出，絕大多數偵測到的惡意程式都是在一些已經壽終正寢的Linux版本上所發現，其中44％是CentOS 7.4至7.9版。此外，在短短的6個月中就有200個不同的Linux漏洞遭到攻擊，意味著駭客很可能經由一些含有未修補漏洞的軟體來針對Linux環境進行攻擊。

(時報資訊)