長達近3.5個月的「最長暑假」終於結束，全台學生們自上周起陸續回歸校園，數字科技旗下打工平台小雞上工趁開學之際公開大學調查報告，發現63.7％學生因疫情影響打工機會，更有23.5％失去原有打工，使得計畫開學後打工的學生佔比創新高，並預計每月花費60小時以上打工，而最受歡迎打工類型前三名分別為餐飲服務、行政文書及門市銷售。

此外，據數據顯示大學生每月生活費與去年相同，落5,001元～8,000元以內最多，而各項花費中以飲食費占比約36.8％最高，但不吃早餐的比例卻近半數，絕大多數係因課業、打工忙碌而導致早上起不來。

小雞上工表示，今年暑假期間遇本土疫情爆發，導致學生打工機會銳減，據小雞上工調查發現有63.7％學生因此受到影響，更有23.5%失去原有打工，因此計畫開學後打工的學生佔比高達85％創新高。

在打工時間方面，超過20％學生計畫每月花費60小時以上打工占比最高，換算下來平均每天需花費至少兩小時打工、其次為11～20小時占比16％。

在期待收入部分，35％的學生希望每月可賺取5,001元～10,000元為最多、其次為10,001元～15,000元占比24％，若明年基本時薪真的調漲3％，距離大學生期望月收入10,000元即可更進一步，對於學生族群而言不無小補。

小雞上工進一步了解學生族群打工類型取向偏好，發現最受歡迎打工類型分別為門檻相對低的餐飲服務類、工作內容相對輕鬆的行政文書類與門市銷售類，另有近30％學生希望尋找時薪相對高出許多的家教/補習班老師。

適逢大專院校開學之際，小雞上工針對大學生們進行生活費大調查，發現大學生每月總生活花費與去年相同，維持在8,000元以下，其中伙食、交通及日常生活用品開銷佔比約60％，而娛樂休閒僅佔12％，可見大學生在玩樂花費上還是有所節制。

小雞上工亦觀察到，彩妝保養品/服飾配件類花費則較去年減少近8％，而其他類花費卻增加6％，推測與疫情爆發有高度相關，遠距教學下治裝費降低、3C周邊費用增加，再加上防疫減少外出機會，而增加線上影音串流平台或遊戲課金等花費。

(時報資訊)