台中捷運綠線沿線的聯合開發場站，已炙手可熱，集順生活科技公司看好台中軌道商機，今年拿下南屯站土地開發案投資權，投資金額23.5億元；無偶有偶，冠德建設也獲得四維國小站土地開發案投資權，投資金額17.1億元，兩案最優申請人23日與市府完成簽約，預估兩案投資金額合計逾40億元。 台中市交通局長葉昭甫指出，隨著台中捷運綠線通車營運，捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場捷運（橘線）、大平霧捷運（紫線）等路網也緊鑼密鼓規劃中，未來軌道運輸將更活絡台中人流和物流，「人往四處走，貨向八方流」，促成更多跨境和跨區域的投資和商業活動，帶動整體經濟成長。

葉昭甫說，軌道經濟引領台中未來經濟發展已成為新趨勢，台中將逐步朝向大眾運輸導向型發展（TOD，Transit-oriented-development）的都市發展模式邁進，近幾年捷運綠線沿線成為房市熱區，捷運土地開發案在市場上，更是炙手可熱，即可見一斑。

台中市交通局強調，台中捷運綠線南屯站及四維國小站土地開發案，去年底公告招商，等標期滿後，分別於今年6月25日及7月2日完成申請人評選，由集順生活科技公司獲選南屯站最優申請人；冠德建設公司獲選四維國小站最優申請人，兩案最優申請人23日與市府完成簽約，預估投資金額合計逾40億元。

集順生活科技看好台中軌道商機，繼去年砸下逾30億元投資文心崇德站及文心櫻花站土地開發案後，今年再接再厲拿下南屯站投資權，預計投資金額23.5億元，規劃興建地下五層、地上27層的地標型建築物，總樓地板面積約1萬1,070坪，共299戶住宅及3戶店鋪，總銷售金額初估約44億元。

冠德建設2014年投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，該站共構大樓已完工，並完成權益分配，今年再度爭取四維國小站投資權，並順利勝出，預計興建地下五層、地上22層，總樓地板面積約7,719坪，共189戶辦公室及2戶店鋪，預計投資金額約17.1億元，總銷售金額約25.3億元。

台中市交通局透露，隨著南屯站及四維國小站土地開發案後，位於7期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，基地面積逾2,000坪的市政府站（G9-1）土地開發案，在各方期待下，將重磅登場，容積率、建蔽率分別為650％及70％，地段條件具有絕對優勢，即將著手招商，已備受關注。

(時報資訊)