美國著名賽車明星Ken Block和Audi將在電動車領域開啟獨家合作。自2005年以來，Ken Block就以甩尾和拉力賽車而聞名。然而，這位53歲的賽車前輩以其精心製作的漂移影片而聞名於世，其中他在許多世界著名的標誌性地點駕駛高性能車輛達到極限。

Ken Block轉戰電動車？與Audi展開合作一起放電（圖／CarStuff）

當Audi quattro徹底改變了世界拉力錦標賽並且Audi Sport quattro S1以創紀錄的時間衝進美國的派克峰時，Ken Block才十幾歲。而這些賽車讓他夢想成為一名拉力賽車手。

現在，在他第一次訪問Audi期間，另一個夢想實現了！他被允許駕駛他自己最喜歡的品牌的幾輛具有歷史意義的賽車和拉力賽車。其中包括Audi Sport quattro S1、來自DTM的Audi V8 quattro和未來派的Audi e-tron Vision Gran Turismo。

Ken Block轉戰電動車？與Audi展開合作一起放電（圖／CarStuff）

當然，Ken Block沒有錯過測試目前Audi車型系列中最強大的電動車的機會。Block表示，「Audi RS e-tron GT真的讓我感到驚訝，設計精美，非常注重細節和完美的飾面。駕駛體驗令人驚嘆：這輛車非常快，操控性非常好。重心非常低，所以你可以快速改變方向。」

Ken Block因其賽車資歷而被普遍認為是「汽油頭」(Petrol head)。但他也在重新評估，最近一直在測試和比賽各種電動車。他在2020年達卡拉力賽的最後階段用電動原型車記錄了第三快的時間，並於同年在Höljes(瑞典)贏得了Projekt E拉力賽系列賽的首場比賽。

Ken Block轉戰電動車？與Audi展開合作一起放電（圖／CarStuff）

Block說，「電動車是未來，我認為電動車是我們整個社會的一次飛躍，它不僅可以減少排放，還可以讓地球變得更美好。但不僅如此：它還與性能有關。我喜歡任何能讓我移動更快的東西。電動車可以做到這一點。就聲音而言，我有一些不在乎這些孩子。他們認為電動車的聲音和內燃引擎的聲音一樣酷。」

Ken Block轉戰電動車？與Audi展開合作一起放電（圖／CarStuff）

Ken Block和Audi將在電動車領域開展獨家合作，即日起生效。Audi技術開發董事會成員Oliver Hoffmann說，「我們每天都在努力突破界限，創造移動的未來。我們的目標是透過先進的設計、創新的技術和廣泛的數位生態系統來吸引我們的客戶。我很高興我們能夠將Ken Block和他的團隊吸引到Audi。」

Audi賽車運動負責人Julius Seebach說，「電氣化改變了遊戲規則，就像過去的quattro賽車一樣。在Ken Block的幫助下，我們準備了與我們的戰略完美契合的令人興奮的戰駒。」

Ken Block轉戰電動車？與Audi展開合作一起放電（圖／CarStuff）

(時報資訊)