【時報記者任珮云台北報導】國內彈性包覆紗市佔第一的宜新實業（4440）今（23）日舉辦上市前業績發表會，該公司為紡織產業中游之紡紗業，主要從事彈性包覆紗及加工絲之研發、製造及銷售，其中彈性包覆紗營收比重佔56.3%，加工絲佔43.58%，其他特殊紗佔0.12%。該公司具備專業且豐富的紡織製造銷售經驗與技術，以自有品牌產品「魔術絲」供應全球各大品牌商，滿足客戶少量多樣化開發需求，更以複合彈性絲奠定業界領導地位，持續推升營運穩健成長。

宜新董事長邱倉沛表示，公司今年受惠於越南疫情升溫轉單，6月之後營收明顯成長，目前訂單能見度已經到明年第一季。公司目前毛利率穩健，在25%左右，明年將持續調整產品結構，增加車用及環保應用產品，而該類產品的毛利率也相對較佳。車用紡紗受到美國在去年6月對東南亞課徵反傾銷稅影響，宜新在台的車用紡紗反而成為受惠者，明年車用紡紗的營收年增上看2位數。

宜新實業利用自行改裝設備，可將生產聚酯與尼龍假撚絲的製程與彈性複合包覆紗的兩種不同生產設備與技術流程，結合於同一台設備一次完成，形成獨特高效率的加工處理技術工法，大幅減短生產時間、產品線轉換需之待機時間及成本，深獲業界青睞。而宜新實業核心競爭力「設備改良技術」，更有別生產一般規格之一貫廠，可每周針對客戶需求進行調機討論；以每年累積調整機台次數約700～800次的製程調校，符合客戶高度客製化、因應規格改變之製作需求，讓公司擁有領先同業的競爭優勢。

不僅如此，宜新自有品牌產品「魔術絲」具備彈性絲不易外露、相較傳統包紗30倍的高產能效率，以及100%全檢品質管制、高度客製化、交期快等特性，根據2020年台灣彈性包覆紗銷售值推估，宜新實業以32.81%市佔率，在國內市場彈性包覆紗位居市佔第一，展現能為客戶創造多樣化、高品質與差異化的優質產品定位。

宜新實業終端產品從服飾到車用，應用領域主要涵蓋運動機能服飾、具機能性之日常服飾及鞋材等消費性產品、彈性運動鞋之鞋材及汽車內裝之車材等，包含全球著名運動用品N公司、A公司等運動品牌、全球知名日系服飾U品牌之成衣及運動休閒服飾等紡織衣材、彈性運動鞋鞋材，以及熱銷全球的日系美規休旅車款、日本日系汽車、德系汽車內裝之車材等。

法人分析，台灣為全球機能紡織品重要供應鏈，其機能性布料在全球市佔率已高達七成，宜新實業以少量多樣生產、靈活調配的即時應變能力，滿足客戶少量多樣開發製作需求，同時可結合紡織業上中下游廠商，共同開發產品，打造客製化一條龍的供貨服務模式，深受市場青睞與好評。隨著後疫情時代，全球運動休閒服飾邁向兼具機能與時尚風格、產品面臨更新周期頻率與上市快速挑戰，將有利宜新實業整體營運發展有正面助益。

宜新實業今年H1表現亮眼，上半年營收達新台幣8.3億元，YOY 65.30%、毛利率25.54%，相較去年同期上升10.68%、稅後淨利1.53億元，年增360.89%、EPS 2.54元。隨著終端產品銷售規模擴大，可望挹注公司整體營收及獲利貢獻，未來營運成長可期。

(時報資訊)