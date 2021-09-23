為刺激新冠肺炎疫情趨緩後的地方觀光經濟，花蓮太平洋溫泉季以「英雄美人雙泉濯暖」為主題，將在10月第一週登場，邀民眾泡湯，還能欣賞雙光影主題展區；為方便遊客到訪，花蓮溫泉專車也同步開跑，2搭載遊客到溫泉區享受泡湯樂。

時序入初秋，隨著疫情趨緩，地方推觀光經濟微旅遊，因此縣府推廣花蓮兩大溫泉區瑞穗與安通的「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」，邀民眾前往泡湯，還建置雙光影主題展區。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋溫泉季邁入第二屆，推動全台場域最大且唯一雙溫泉展區，讓旅客來到花蓮泡溫泉，感受滿滿的暖意和光影的魅力。

光影展區分別在瑞穗瑞祥公園對面草坪、安通露天野溪溫泉；瑞穗展區以溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道佈置「庭園風」；安通展區則以玉里特色金針花、鑽石裝置藝術、搭配浪漫心型步道，營造「浪漫風」。

縣府在台9線上建置溫泉入口意象，並於光影展區沿街道路佈置暖色繽紛燈籠，以引導旅客便利前往兩大溫泉區泡湯。

張志翔表示，花蓮溫泉專車也同步開跑，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊，可體驗深度旅遊，享受泡湯、手作DIY以及東海岸打卡美景等遊程。

此外，只要在10月2日至31日，到瑞穗溫泉區和安通溫泉區鄰近7個鄉鎮（瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、富里鄉、光復鄉、卓溪鄉、豐濱鄉）消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至瑞穗及安通共26家活動合作旅宿業住宿、泡湯並集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中Gogoro、iPhone、iPad等大獎。活動期間還有宣傳意象拍照上傳FB抽住宿券、展區拍照或穿著日式半纏打卡現場即送好禮等活動。

張志翔提醒，國內疫情仍為2級警戒，活動舉辦皆依中央疫情指揮中心規範，參與民眾請戴口罩、落實實聯制、保持社交距離及人流總量管制，配合防疫措施。

(時報資訊)

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