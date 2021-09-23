隨資金專法落日，財政部將依照立院決議，報請行政院核定受控外國公司條款（CFC）上路日期。KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，財政部已依照CRS共同申報準則取得台商在日澳英帳戶資料，待CFC施行後，台商所持有海外公司的資訊也會日趨透明，將可能暴露潛在稅務風險。

台灣自2019年起陸續與其他國家簽訂稅務用途資訊交換（CRS）協議，我國稅局已可掌握台商在境外地區的銀行帳戶資訊（澳洲、日本和英國），就財政部統計目前取得國人在境外帳戶資訊計130,478筆，帳戶餘額約新台幣1兆8,077億元。

實務上，境外公司與股東資金往來調度混雜，因過去稅局查核境外公司不易，大部分台商也不會就境外資金匯出情形釐清漏稅事宜。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，在CFC制度申報應備文件之一為經會計師簽證之CFC財務報表，此部分對持有境外公司的個人，更是面臨很大的考驗。

因大部分台商就所持有的境外公司並沒有記帳的習慣，因此，境外公司資金往來情形與帳務表達能否合理，足以讓簽證會計師可以接受，並出具CFC公司財務報表之簽證報告也備受挑戰。

吳能吉進一步指出，CFC相關辦法要求個人或公司須主動向國稅局揭露受控外國企業相關資訊。因此個人若持有境外公司，宜於法令實施前先行釐清境外公司資金的來源、性質，及核課期間內可能的稅務議題。例如，個人及其子女共同持有境外公司，子女之股份是否有涉及贈與稅等問題，以提早因應準備，勝於事後的查核和說明，始能降低可能發生之稅務風險。

(時報資訊)