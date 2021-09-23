【時報記者沈培華台北報導】TrendForce表示，隨著需求下滑，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，以及NAND Flash控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此，第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將跌0~5%。

根據TrendForce調查，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐；預期多數NAND Flash產品別於第四季報價中止漲勢。

TrendForce表示，以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，此外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。原廠將採取更積極的價格策略去化產出，因此，第四季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3~8%。

另一方面，資料中心端在連續二季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，第四季需求則開始出現下滑。雖中小企業的訂單持續推動enterprise SSD（企業級固態硬碟）品牌商訂單動能延續至第四季，但伺服器也受到IC零組件短缺衝擊。供給方面，Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞，當地因疫情封城嚴重衝擊該零組件交期，部分封測廠第四季的零組件交期無法改善，將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第三季下修，惟預測enterprise SSD第四季合約價續逆揚0~5%，主要反應供給端零組件缺貨，而非需求面的增長。

隨著終端需求明顯下降，eMMC價格預估下跌5~10%。各國解封，學校陸續恢復正常運作，對教育相關的筆電以及平板等產品需求產生顯著影響，加上買方於今年上半年因擔憂NAND Flash控制器IC缺貨問題而加緊備貨，庫存水位上升，進而壓抑eMMC訂單。相關產品價格在第二季大幅上漲後，將出現幅度不小的下修空間，預估第四季跌幅將落在5~10%。

由於東南亞的疫情遲遲難以獲得控制，TrendForce已下修智慧型手機全年生產預測；進入第四季之後，Apple新機以及各品牌旗艦機種的備貨需求將逐漸放緩，預計UFS採購動能將進一步趨緩。在供給增加、需求轉弱的市況下，預估第四季UFS報價將下跌0~5%。

在筆電、智慧型手機以及電視等產品需求不如預期的狀況下，預期供應商銷售NAND Flash wafer庫存的壓力將逐步擴大。預估3D NAND wafer於第四季跌幅將落在10~15%，為眾產品別之最。

(時報資訊)