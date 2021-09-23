【時報記者林資傑台北報導】封測廠矽格(6257)受惠訂單需求暢旺，營運自2020年下半年起逐步走升，投顧法人看好2021年第三季營運續創新高、第四季維持高檔，帶動全年營運齊締新猷。不過，因近期終端市場出現雜音，預期矽格2022年營運成長動能將趨緩，但仍可望小幅成長。

矽格股價8月初觸及72.7元高檔後拉回震盪，9月1日歷時13天完成填息、6日回升至68.1元，近日再度跟隨台股拉回，股價於61元附近獲得支撐，今（23）日開高後持穩盤上，最高上漲1.63％至62.2元，終場小漲0.98％、收於61.8元。

矽格受惠半導體旺季備貨需求強勁，8月自結合併營收15.89億元，月增1.66％、年增達41.08％，再創歷史新高。累計前8月合併營收108.63億元、年增達39.88％，續創同期新高。法人看好第三季營收、獲利可望同步雙位數「雙升」創高，每股盈餘估近1.8元。

投顧法人指出，矽格受惠貿易戰轉單、疫情在家工作需求及5G滲透率提升，帶動營運自去年下半年起逐步走升。由於客戶需求強勁，公司除併購台灣聯測外，亦持續擴增測試產能，目前測試機台已自去年的1500台增至逾1800台。

由於客戶需求持續暢旺，目前訂單能見度已達明年首季，但設備交機期拉長需提前下單因應，矽格8月追加今年資本預算、上修至100億元，投顧法人預期，矽格測試機台產能至年底將增加至1900台。

展望後市，投顧法人認為，矽格目前接單未見趨緩，但認為近期終端市場出現雜音，仍可能因客戶庫存盤點調整，使第四季營收較第三季下滑。不過，仍看好全年營收將年增逾35％、獲利年增近60％、每股盈餘估達近6.4元，改寫歷史新高。

由於電子產品歷經1年多的拉貨，投顧法人認為終端市場後續恐面臨庫存調整，預期明年電腦及消費性電子相關產品拉貨將放緩。不過，中長期而言5G、Wifi 6趨勢不變，加上車用電子滲透率提升，預期手機、網通、車用電子仍是主要成長動能，帶動營收持續成長。

同時，矽格今年營運可望大幅成長、改寫新高，且過往配息率約65～70％，投顧法人認為下檔具殖利率保護。不過，考量存在終端庫存調整風險，使矽格明年營運成長動能可能趨緩，投資建議可在55～70元採取區間操作。

(時報資訊)

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