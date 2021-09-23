據住展雜誌統計，今年截至9月20日為止，北台灣新建案釋出銷售的可售戶數竟急劇減少；其中台北市可售戶數累積為4610戶，新北市為1萬5007戶，桃園市則有1萬1708戶，均比去年同期減少，年減幅依序分別約為8.6％、31％、27.6％。

估計今年至年底為止，北台灣新建案可售戶數分別是台北市6210戶、新北市2萬3659戶、桃園市1萬7986戶，依序將比去年衰退10％、21.6％、28.5％，供給量全面下滑。若與前一波多頭高峰2013年相比，只有台北市供給量增，新北、桃園也同樣縮量。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期市場需求面仍旺，但供給面受到「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素影響而縮量，導致新建案市場供需失衡，甚至有建商手頭上土地找不到包商，未能開工、推案，眼睜睜看著有錢賺卻沒得賺，市場供給量因而受到限制，這也成為近期新建案敢大膽開高價的背後原因。

北台三都近年新建案可售戶數統計

【內科供不應求 推案量急凍】

今年截至9月20日止，台北市以內湖、信義、士林區供給量減少情況最嚴重，年減幅從7成多到8成多不等，其中又以內湖缺貨最為嚴重。何世昌分析，內湖今年新建案竟只釋出53戶，較去年同期大減300餘戶，年減幅高達約85％。內湖受惠於內科強勁的購屋需求，近年來建案銷售快速，但新案開發速度卻遠遠跟不上，使住宅缺貨的情況急劇惡化，少數開賣的新建案奇貨可居，價格一路漲不停，更帶動中古大樓價格快速上揚。

新北市前9個月供給量減幅前三大地區，分別為土城、樹林、新莊。今年可售戶數只有523戶，比去年同期驟減2800多戶，年減幅約84％。土城近年推案多聚集在暫緩發展區，此處吸納來自板橋、捷運藍線等地購屋客；由於大多數建案銷售都開出紅盤，再加上供給走低，新案更是大膽開高價，開價5字頭建案正在變多當中。

桃園今年前9個月，減幅前三大區域依序為龜山、龍潭、桃園；其中，龜山只釋出900多戶，較去年同期銳減3000多戶，年減幅約76％。龜山房市主戰場A7重劃區經過3年大爆量後，今年供給量縮有助於減緩線上建案銷售壓力，讓市場趨於健康發展，房價因此還能維持穩定上揚趨勢。

何世昌透露，雖然政府去年末以來積極抑制房市，但房價本身問題的核心在於「供需」；假如供給量不足，市場需求無法獲得滿足，而政府政策如「房地合一2.0」還進一步造成供給量限縮，造成市場供不應求則房價易漲難跌，打房恐將事倍功半。而新建案市場缺貨問題，恐怕要等到明年才有機會紓緩。

屋比房屋總監陳傑鳴則認為，雖然近年房市交易熱絡，全台新建餘屋量有出現減少的狀況，但受到肺炎疫情不確定性高，加上缺工、料漲與建商餘屋量仍在歷史高檔區的影響，目前建商採取減量推案，先求去化餘屋的策略是可以預見的。

陳傑鳴也提醒，即便新建餘屋量看似減少，但其實到去年底全國仍有高達近7萬新建餘屋尚未賣掉，不僅是2013年同期的2萬7000多宅的2.5倍，更有超過2萬間新屋餘屋已經賣超過3年以上還賣不掉，不少餘屋甚至賣超過5年，已經超過新建餘屋的定義而被刪除不列入統計。民眾看到空屋率減、餘屋量減、供給減少等利多資訊想買房前，還是要多審慎。

(時報資訊)