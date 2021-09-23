國人平均壽命創新高來到81.3歲，2025年更將進入超高齡社會，如何妥善規劃老年生活、擬定退休計畫成為重要課題。Yahoo奇摩股市首度發布2021「退休理財白皮書」，調查發現，國人平均60歲想退休，但僅3成認為應從39歲前開始準備，整體更僅有不到1成超前部署。

此外，相較不同世代，以「三明治世代」青壯年的退休準備壓力值居冠，理財準備金、財務規劃、健康狀況陷「三低」。國人對退休準備態度也出現「M型化」趨勢，平均年收入較高的人越會超前部署、穩健規畫退休人生，而需要尋求協助、及正在掙扎求生的人則以平均年收入較低的年輕、青壯世代佔多數。

Yahoo奇摩「退休理財白皮書」將國人分成不同年齡族群進行調查，包括年輕世代（20至29歲）、青壯世代（30至49歲）及熟齡世代（50歲以上）。在各年齡層面對退休議題的認知與態度有以下四大發現：

一是越年輕打算越早退休，該調查指出，整體平均預計退休年齡落在60.3歲。年輕世代超過5成（52％）期待60歲前就能退休，比青壯世代（38％）高出14％；青壯世代平均預計退休年齡為59.8歲，最接近總體平均值；而熟齡世代平均預計退休年齡最晚，7成（67％）計劃60歲後才退休。

此外，台灣人開始準備退休的年齡太晚，整體有3成（31％）受訪者認為應從39歲以前開始準備，但有過半數（53％）認為50歲後再準備就好。政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲指出，「這是一大警訊，建議最好30歲就開始規劃，最晚不要超過45歲。因為愈晚開始準備，理財選擇就會愈來愈少，總投資成本會偏高。」

而青壯年陷入「三低」的三明治世代，超過5成（54％）青壯世代對退休準備感到壓力大；相較其他世代壓力最大，同時在每月退休理財準備金額及財務、健康狀況，青壯世代信心程度皆最低。

而年輕人是退休投資市場生力軍。調查指出，6成年輕世代已經使用投資理財工具累積退休金，比例在所有世代中最高，使用的理財工具十分多元，Top3分別為股票、保險、定存。值得注意的是，年輕世代在選擇投資工具上，對新崛起的項目接受度很高，包括ETF、外幣及虛擬貨幣等，投資比重都比其他世代來得高。

(時報資訊)