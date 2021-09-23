默克旗下的電子科技事業體預計在2025年之前投資超過30億歐元以推動創新並擴大產能。主要的投資方向為前瞻材料解決方案的研發經費，並規劃投入超過20億歐元於長期固定資產（資本支出）。 如同默克在本月9日資本市場說明日宣布的，本次的投資是電子科技事業體「向上進擊」成長計畫的核心。透過「向上進擊」計畫，默克希望把握全球對創新半導體與顯示器材料的強烈需求攀升所帶來的潛在成長機會。這樣的需求來自於對全球數據量的成長，以及具有高度影響力的科技趨勢，例如物聯網與5G。默克旗下之電子科技事業體自轉型期邁入執行與成長階段，因此二度調高財務預測，並設下在2021到2025年間，有機年複合成長率達到3%～6%的目標。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼表示：「透過全新的成長計畫『向上進擊』，默克得以擴張全球版圖，並加速研發與創新。我們看到了半導體與OLED市場的快速擴張，透過這樣的成長動能，默克對未來的成長抱持高度樂觀的態度。」默克在2018年宣布「光明未來」5年期轉型計畫，透過本次轉型重新建立品牌定位，並設下成為全球電子科技材料市場龍頭的目標。對此，貝克曼表示，默克提早兩年成功完成光明未來轉型計畫，證明了我們堅持不懈深耕電子科技領域的決心，也為默克與旗下電子科技事業體未來充滿信心的成長軌跡打下堅實的基礎。

默克全新的「向上進擊」成長計畫聚焦於四大相輔相成的重要領域：生產規模、前瞻科技、產品組合與關鍵能力。結合四大領域資源的投入，以及全球對電子科技材料(特別是半導體領域)的高度需求，為默克未來的快速成長打下堅實的基礎。默克在「生產規模」與「前瞻科技」的投入，滿足了因客戶大規模投資所帶動的全球半導體與電子科技產業的大量產能擴張需求，默克透過產能與創新的資源投入，協助客戶解決全球半導體晶片短缺問題。而在「產品組合」方面，默克也期待透過特定標的的併購，尋求有高度發展潛力的外部成長機會。此外，「向上進擊」成長計畫也包含了發起或加速重要內部活動以培養「關鍵能力」。在四大領域之外，默克的電子科技事業體也將更強調其在資料分析領域的能力，並加強資訊安全的保護能力。作為雇主，默克也持續提升其在人力市場的競爭力，以吸引更多優秀人才加入。

默克旗下的電子科技事業體提供用於次世代記憶體晶片與處理器的創新材料與科技，也研發用於先進顯示器的關鍵材料，以及應用於汽車、化妝品與印刷產業的優質珠光顏料，事業版圖橫跨台灣、美國、韓國、德國、日本與中國。默克的產品出現在大部分的電子設備之中，因此默克在關鍵市場設立策略性的研發網絡，為全球客戶提供第一時間的創新合作服務。在這個數據導向的世代，現代社會追求功能性更強、表現更好的電子設備，且在5G與大數據使用急遽成長，與電動車與物聯網的應用的推波助瀾之下，大眾對電子產品的性能的要求持續上升，在這樣的趨勢下，半導體的發展是推動數位生活轉型的重要關鍵。在半導體領域，默克也完整涉略前段與後段製程中的7大關鍵步驟，包括摻雜、圖形化、沉積、平面化、蝕刻與清洗、以及封裝技術。此外，默克設立在矽谷的創新樞紐Intermolecular，以其測試與分析先進材料的專長，加速推動次世代電子科技產品發展，為大眾打造一個更便利、更有娛樂性且更有生產力的數位化生活。

(時報資訊)