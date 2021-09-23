面對退休，國人的態度也各不相同。Yahoo奇摩推出「退休理財白皮書」，從退休滿足程度歸納出6大退休態度類型，根據占比高到低排名，依序有：會訂定理財計劃並按部就班執行的「穩健規劃型（27％）」、退休後會繼續工作及學習的「退而不休型（21％）」、收入只能應付當下支出，而無暇再投資規劃的「掙扎求生型（19％）」、想提早準備退休卻不知如何下手的「尋求協助型（16％）」、認為活在當下才是王道的「隨性佛系型（10％）」、以及很早開始退休投資準備的「超前部署型（7％）」。

Yahoo奇摩「退休理財白皮書」將國人分成不同年齡族群進行調查，包括年輕世代（20至29歲）、青壯世代（30至49歲）及熟齡世代（50歲以上），Yahoo奇摩調查發現，近五成的人需要退休準備協助，「超前部署型」與「穩健規劃型」加起來僅占34％，顯示真正有為退休做好準備的人仍有大幅成長空間，且有將近一半（45％）的人是需要協助的「掙扎求生型」、「尋求協助型」、與「隨性佛系型」。

而「超前部署型」與「穩健規劃型」多為男性、高收入族群，且年長者比例較高，以50至59歲之間為大宗，投資股票比例也相對較高。

此外，退休準備態度、行動力與收入息息相關。平均年收入最高為「超前部署型」及「穩健規劃型」，而「尋求協助型」及「掙扎求生型」以平均年收入較低的年輕、青壯世代、小資族占多數，顯示台灣民眾的退休準備也呈現M型化。

而在最辛苦的「掙扎求生型」當中，壓力值居冠。Yahoo奇摩調查表示，此類型中有半數為青壯年世代（50％），因收入低、退休準備不足而蠟燭兩頭燒。政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲指出，「『掙扎求生型』的人應該更主動尋求協助。在理想的社會，『穩健規劃型』跟『尋求協助型』應該都要達3成以上。」

(時報資訊)