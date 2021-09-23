【時報記者王逸芯台北報導】蘋果iPhone13系列將在明(24)日正式開賣，當然，果粉的熱烈期待不在話下外，電信業的戰場也正式點燃，往年開賣活動總是比噱頭、拚排場，今年因為疫情關係，各家業者首次不同調，中華電(2412)、台灣大(3045)採線上舉辦開賣，遠傳(4904)、亞太電(3682)、台灣之星則按照傳統慣例，在信義區威秀、三創等祭出熱鬧開賣活動，各家不論是透過線上或是實體，無非就是想拚出一波果粉的凝聚力，衝出申辦潮、帶動滲透率。

蘋果iPhone13對於電信業者來說可謂期待已久，主要是因為5G開台滿一年，正要進入消費者升級的快速成長階段，加上蘋果新機向來被電信業視為超級人氣王，除拉升5G用戶數外，由於iPhone單價較高，故也多搭配999元高資費方案，對於電信業者ARPU提升會有實質助益。

本次開賣活動，中華電、台灣大選擇採用線上方式，中華電「iPhone 13新機線上首賣會」將以往實體活動轉為線上，為電信業頭一遭將開賣移到線上舉辦，除考量疫情避免群聚外，換言之，也可展現5G零時差的傳輸特性。

台灣大會有總經理林之晨參與直播，宣布全新iPhone 13正式開賣，屆時將邀請重量級神祕嘉賓同台互動。遠傳則採實體開賣，會由總經理井琪出席交機儀式。

亞太電iPhone 13首賣活動也將於9月24日上午10點在Gt智慧生活台北三創門市登場，當天前13名排隊果粉，頭香果粉將獲得小升大優惠。

台灣之星宣布，iPhone 13全系列即將於明日正式開賣，台灣之星回饋廣大果粉的熱情支持，推出開賣當天限定優惠，包括手機配件大禮包最低33折起、符合指定資格，再送買東西商城購物抵用券5000元等，且凡於開賣當天成功新申裝/攜碼/續約申辦iPhone 13系列機款，只要門號開通/續約滿七天者，再加送買東西商城購物抵用券5000元。

(時報資訊)