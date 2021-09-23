8大部會加碼券昨（22日）開放民眾登記，除了好食券免抽籤外，其餘7種券將從10月11日開始每周抽籤，每人每周最多中1種，因此最多只會拿到4種券，有網友好奇如何勾選的CP值最高？意外釣出內行人分析，強調勾「最想要」的4種券比較好，以免抽到不喜歡的券，反而排擠掉其餘的中獎機會。

此次行政院推出8種加碼券，前400萬名數位綁定的民眾可直接獲得500元好食券序號，剩餘包括國旅券、農遊券、客庄券、動滋券、藝fun券、i原券及地方創生券都需要先登記，並等到10月11日至11月1日每周抽籤一次，才會得知是否中獎，每人每周最多拿到1種券，總共最多拿到4種。

有網友在PTT論壇上發文詢問，該如何勾選加碼券的CP值比較高？引起熱烈討論，不少人傾向全部勾選，中獎機率比較大，才不會最後沒有拿到任何加碼券，「小孩子才做選擇，我全都要」、「先全選啊，因為去年沒中半張」、「不分類別要比機率的話，當然全選」、「全勾，先中再說，不是保證一定會有券」、「全選+1，去年沒抽中QQ」、「全抽，抽中再來想要怎麼花」。

儘管如此，還有是內行網友認為，勾選最想要的4種券CP值最高，因為全選的話，比較少人勾選的地方創生券、客庄券就比較容易中獎，反而會排擠抽到喜歡的加碼券機會。

網友紛紛留言表示，「每人就4次中獎機會，全勾可能抽中不喜歡的，所以才有人建議選4種就好」、「只綁藝Fun券，其他沒研究要怎麼用就不選了？」、「中獎機率不會比較高，是比較高機會抽中想要的」、「只選4種喜歡的而已，因為其他中了也不會去用」、「每個人考量的點又不一樣，看你想怎選吧，我個人選會用到的」。

對此，行政院政務委員唐鳳先前曾給予建議，「抽籤順序從面額大到小，登記後都會自動抽，不需每周重新登記，中籤會以簡訊通知，一周內每人最多可中一種，4周則可抽中4種券，如果有很想要抽中的券，建議登記勾選時可以選自己想要的券就好，不一定要全部都勾。」

(時報資訊)