【時報-台北電】陸股盤上游走，鋼鐵板塊拉高，久立特材、包鋼股份漲停，酒鋼宏興、淩鋼股份、山東鋼鐵跟漲。農業與養殖股走高，華綠生物漲超7%，登海種業、神農科技、農發種業、隆平高科等跟漲；大湖股份漲停，佳沃食品、國聯水產、中水漁業齊揚。環保工程板塊上攻，中電環保、首創環保等多股漲停，永清環保、建工修復跟漲。

鹽湖提鋰板塊走弱，萬邦達跌超6%，沃頓科技、國機通用、賢豐控股跟跌。

盤中，滬指報3643.87點，漲0.42%；深成指報14395.71點，漲0.83%；創業板報3189.49點，漲0.80%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #農業股 #養殖股

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3127.58 -12.93(0.41%)
17:01
香港恆生
24510.98 +289.44(1.19%)
16:08
上證指數
3642.22 +13.73(0.38%)
15:01
深圳成指
14387.36 +110.28(0.77%)
16:29
英國FTSE
7110.43 +27.06(0.38%)
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法國CAC
6708.64 +71.64(1.08%)
18:01
德國DAX
15672.48 +165.74(1.07%)
18:01

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