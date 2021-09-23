【時報-台北電】陸股盤上游走，鋼鐵板塊拉高，久立特材、包鋼股份漲停，酒鋼宏興、淩鋼股份、山東鋼鐵跟漲。農業與養殖股走高，華綠生物漲超7%，登海種業、神農科技、農發種業、隆平高科等跟漲；大湖股份漲停，佳沃食品、國聯水產、中水漁業齊揚。環保工程板塊上攻，中電環保、首創環保等多股漲停，永清環保、建工修復跟漲。
鹽湖提鋰板塊走弱，萬邦達跌超6%，沃頓科技、國機通用、賢豐控股跟跌。
盤中，滬指報3643.87點，漲0.42%；深成指報14395.71點，漲0.83%；創業板報3189.49點，漲0.80%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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