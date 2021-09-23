即將邁入超高齡化社會的台灣，在人口結構改變的同時，退休準備觀念推動與養成的重要性與日俱增，在這樣的背景下，由臺灣集中保管結算所主辦，壽險公會、投信投顧公會、證基會共同合辦，並由基富通擔任執行單位「好好退休準備平台」於9月23日正式上線。基富通表示，透過該平台好好投資、好好準備退休，未來即可好好變老！

基富通董事長林修銘表示，國人對退休準備愈來愈有感，但仍有許多人不知道準備要從何處著手，為了讓國人能及早開始為自己的退休做準備，並且提供國人正確的退休準備教育，「好好退休準備平台」上不僅提供退休準備所需的基金投資與保險保障相關產品供民眾選擇，更有教育專區從基本觀念的建立到相關產品的認識，讓民眾知道自己的退休準備該如何開始。

林修銘指出，在「好好退休準備平台」上，基金投資的部分就有由21家投信、總代理業者提供的40餘檔基金，這些基金都是符合專案諮詢小組訂定之適合退休準備之投資標準所篩選出的，包含積極、穩健、保守、目標日期型及國人最熟悉的台股基金等，滿足各種屬性投資人的需求；在保險商品上，也有九大壽險業者針對退休後的保障提出定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康險等三個險種，有需要的民眾都可連結至提供這些壽險的公司做線上投保，希望透過這個平台，讓民眾從投資與保障開始為自己的退休準備做更完整的規劃。

基富通總經理黃致淵針對「好好退休準備平台」指出，民眾不僅能透過平台提供的基金與保險為自己的退休做規劃，平台上的基金更提供投資人0手續費與低經理費的優惠，讓投資人再省成本，且若能連續完成「好好退休準備平台」內基金24個月的扣款(同一契約)，就可以享有基富通全平台股票、平衡、債券(特定基金除外，特定基金以基富通官網公布為準)即可成為基富通的VIP，未來投資基金終身申購零手續的優惠；而這個平台也提供三種保障型保險產品，民眾及早參與，愈早開始啟動自己的退休準備、愈有機會給自己更好的退休生活。

定期定額24期基金也能成為基富通的VIP

這幾年持續關注退休準備議題並不斷推出解決方案，期望能讓民眾及早開始啟動自己的退休準備，也為高齡化的台灣社會多盡一份心力，即將上線的「好好退休準備平台」，不僅納入基金投資、保險保障，還涵蓋退休教育、社會公益，希望提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。

(時報資訊)