台股今(23日)受美股勁揚激勵開高走高，電子、傳產、金融同步走升，台積電、聯電與貨櫃三雄領軍帶頭衝，早盤衝上17145點，漲逾210點，終場加權指數以17078.22點作收，上漲152.4點，成交值2508億元，成交量最大的大同再度攻上漲停34.8元，來到近3年來的新高。

美股4大指數周三(22日)齊揚，美國聯邦準備理事會(Fed)暗示很快將縮減購債，恒大債務危機獲得緩解，讓台股今強勁反彈，台積電開盤上漲2元，以588元開出，早盤往上至593元，漲逾1%，聯電早盤也來到66.1元，漲逾2%，千金股矽力-KY、大立光也有逾2%的漲幅，不過，年初才痛失股王寶座的大立光，今再將股后之位拱手讓給信驊，信驊今大漲逾7%，來到2445元。

傳產股包括塑膠、紡織、玻璃以及航運類股指數都走高，鋼鐵股走勢較為震盪，類股指數一度翻黑，指標股中鋼也開高走低，收在36.15元，跌0.15%。

航運類股走勢亮眼，不僅貨櫃三雄齊揚帆，散裝航運也因波羅的海指數(BD)大漲，股價走升，終場長榮收在127.5元，漲幅2%，陽明收在121.5元，漲幅1.67%，萬海則以207.5元作收，漲幅2.22%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意