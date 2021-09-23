錸德集團大樂司文創歷時兩年投入近億元、配合北市文化局推動的「老房子文化運動」，修復完成「陽明山美軍俱樂部BY33」，並於2017年1月正式剪綵開幕，宣告錸德集團正式跨入餐飲娛樂事業領域。繼投資創意Fusion洋食VG系列餐廳後，再成立「食樂國際」，專注開拓日式和食料理系列餐廳版圖。在2021年9月，菜單上僅有一道熟成豬排飯的「Katsu鑫」正式營運後，錸德集團餐飲娛樂事業已經成功集結了美式宴會美食、創意Fusion洋食，以及精緻和食，多元料理的佈局儼然成形。

錸德集團和食料理「食樂國際」特聘近期在台灣日料界一夕竄紅，訂位需等上半年的「阿鑫小料理」主廚游承鑫（阿鑫師傅）擔任集團日料行政主廚，以其日本大阪、東京多年修業的精湛手藝、眼界、經驗人脈，規劃錸德集團日料餐飲一系列計畫，且僅兩個月時間就成功揭幕第一個系列餐廳「Katsu鑫熟成豬排飯」。阿鑫師傅表示，一道料理做到極致，就足以成就一家餐廳。日本許多傳奇名店，都是以一道極致料理，就深植於美食愛好者的心目中。

熟成豬排飯本是阿鑫小料理深受好評的隱藏菜單，阿鑫師傅將其以「極致」的精神重新再優化。食材方面：豬排特選產自彰化田尾，以胡蘿蔔餵食的花田喜彘、最高品質的良食禾蛋，以及「米神」林龍山冠軍米。而擔任畫龍點睛重任的醬汁，阿鑫師傅更是不惜成本：「以關源溜醬油、湯淺手工濁醬油、三州三河本味醂調和，乾淨且富層次，才能完美襯托出頂尖食材的口感與香氣。」炸油更是不馬虎，挑選了Omega 9含量高達65%、飽和脂肪僅6.5%的Auzure澳廚芥花油。作為錸德集團日料的第一炮，如此重視每一個細節來成就的一碗極致豬排飯，營運才幾天門口就已出現排隊盛況，難怪立刻成為各大社群平台上超高人氣的話題美食。

錸德集團餐飲娛樂版圖，始於「陽明山美軍俱樂部BY33」，請到前日本グリル滿天星副料理長Lyon擔任行政主廚，已成為北台灣婚宴、發表會與酒展活動爭相搶訂的場域，堪稱北市最火的網美餐廳之一。而Lyon主廚大受好評的美式Banquet料理，日前也延伸到新竹地區，延續美軍俱樂部輕鬆用餐環境，於竹北「合好一起錸」開設「Jennifer’s Kitchen 珍妮佛美廚餐廳」。

錸德也藉由轉投資VG餐飲公司，開拓了創意Fusion洋食領域。在台灣之光陳子洋主廚（2017聖沛黎洛年輕廚師東北亞區域冠軍）領軍下，VG系列旗下餐廳目前包括：一位難求的「VG Seafood Bar」、以自然系餐飲為號召的「VG Encore」，以及「通庵熟成咖哩」。後者由陳子洋主廚以完美比例調配13種以上的辛香料，經烘乾、炒製，靜置28天，呈現出濃郁且多元香氣，被諸多網路美食評論家評為最好吃的咖哩飯。已經拓展東區、中山區與台中三家分店，亦是熱門排隊美食。

錸德集團近五年來投入餐飲娛樂事業，以「把簡單事情做到極致」的精神、求精不求多的態度，逐漸延伸觸角。以「Katsu鑫」作為和食系列的首發，錸德未來三年內還會有許多和食投資計畫，都將以「極致」為宗旨，快速拓展事業版圖，將在三年內拓展為三個系列，在全台開出20間餐廳。在受疫情影響無法到日本享受美食的當下，這系列道地和食餐廳將可滿足台灣眾多美食愛好者對美味日料的期盼。

(時報資訊)

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