【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數210.75點，漲2.94點；總計513家漲、171家跌、79家持平；委買3680978張、委賣2093348張；總成交值807.97億元。

(時報資訊)

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