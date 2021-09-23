【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17078.22點，漲152.40點；總計722家漲、200家跌、74家持平；委買15761063張、委賣9662000張；總成交值2508.92億元。

(時報資訊)

#集中市場 #成交值

延伸閱讀