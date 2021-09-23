基富通「好好退休準備平台」23日上線。金管會主委黃天牧在上線記者會致辭時指出，數位轉型時期，金融業要善用金融科技力量協助高齡社會在金融商品的韌性與選擇商品、保障未來高齡化人民的福祉，「高齡族群」也是金融業未來要面對主要的族群，所以公平待客方面，在合理行銷上要有新的模式，金融業在溝通時不只是高齡族、即將成為高齡族的人、高齡族的家人都要互動，都要思考怎麼溝通。

黃天牧指出，「好好退休準備平台」由集保結算所、投信投顧公會、證基會及壽險公會為共同主辦單位，並由基富通擔任執行單位，能在九個月內就推出這樣的平台讓全民參與，要非常感謝學者專家的努力，未來期許此平台在國人退休規劃上可扮演重要角色。

黃天牧指出，這一年來的疫情對社會、民眾、企業都帶來很大衝擊，但不同企業在因應新冠肺炎疫情的能力不同而有不同的結果。尤其在數位力方面，企業有好的數位力營運就不受影響，個人也是如此。人生有很多難預料的風險，如何做好事前準備，未雨籌繆態度重要。

黃天牧指出，台灣社會最重要的趨勢就是高齡化、少子化，如何因應長壽風險而有高品質退休生活，民眾要很重視，希望民眾提早長期規劃退休後才能有良好的經濟生活，感謝集保集合產官學力量，推出此退休平台，大家可試算未來退休後的資金缺口、透過長期投資，累積退休後的力量與資源，投資人藉由這個平台可找到許多資訊，還可找到合適的投資、保障型商品。

(時報資訊)