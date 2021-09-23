【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)今（23）日宣布參與國泰金推出的「環球貿易共享區塊鏈」創新服務，成為首波聯盟銀行成員之一，運用區塊鏈技術在企業融資案件中進行跨行資料傳遞與驗證，以防範企業跨行重複融資，降減銀行信用風險。

台中銀表示，「環球貿易共享區塊鏈」由國泰金數數發中心與國泰世華銀推出，參與聯盟成員未來在取得客戶同意前提下，善用區塊鏈不可竄改與匿名特性，將原需企業提供厚重紙本供銀行進出口貿易融資核貸的審核作業，轉而以鏈上快速比對交易與貨運文件。

台中銀指出，此舉不僅可輔助驗證相關企業物流、金流等貿易資訊可信度，提升文件審核效率，更強化風險管控，降低違約風險。而客戶亦能體驗文件簡化與快速撥款的效益，有效提升資金運用效率。

台中銀近年迎合發展趨勢，透過數位科技結合跨域平台重塑服務模式，並積極參與政府數位金融政策，如「手機門號轉帳」服務、「MyData數位服務個人化平台」計畫及「開放API平台」服務等，均為首波上線銀行之一。

台中銀2021年前8月自結合併稅前淨利36.22億元、年增達17.94％，稅前每股盈餘0.83元、稅後每股盈餘0.72元。台中銀表示，未來將持續精進實用的新型態數位應用情境，以使用者體驗為中心發展數位金融，讓消費者更容易體驗數位創「心」服務。

(時報資訊)

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