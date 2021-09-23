【時報-台北電】錢櫃(8359)因會員卡遞延認列收入，由於目前仍在停業期間應繼續遞延，誤植加入110年前8月累計營收，故發更正，110年前8月累計營收淨額應為13億3327萬3千元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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