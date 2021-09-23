【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數211.00點，漲3.19點；總計486家漲、188家跌、83家持平；委買7006036張、委賣4824752張；總成交值702.39億元。

(時報資訊)

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