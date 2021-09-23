【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17104.51點，漲178.69點；總計720家漲、178家跌、93家持平；委買28266305張、委賣20276507張；總成交值2121.87億元。

(時報資訊)

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