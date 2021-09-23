【時報記者林資傑台北報導】新冠肺炎疫情多變，使都會型商務酒店營運續陷苦戰。台北中山雅樂軒酒店宣布，將於10月2日起暫時轉型為防疫旅館，提供每晚3900元起、包括每日三餐及不定時下午茶的隔離15晚優惠專案，可累積萬豪旅享家點數與房晚，期盼疫情早日平息。

台北中山雅樂軒酒店鄰近晴光商圈與南西商圈，距離台北捷運中山國小站僅2分鐘，由九昱建設斥資25.5億元投資興建、委託萬豪國際集團以「雅樂軒」（Aloft）品牌全權經營管理，於2015年12月正式開幕，為台灣首家雅樂軒品牌酒店。

台北中山雅樂軒設有8～13坪不等的5種房型共88間客房，17樓頂樓設有W XYZ酒吧及無邊際空中泳池。基於疫情多變，酒店決議自10月2日起暫時轉型為防疫旅館，提供抵台人士檢疫隔離新選擇。

據旅遊業者易遊網調查顯示，隔離旅客選擇防疫旅館時最注重的前五名因素，分別是有窗房型、含三餐方案並有外送餐點或代收物品服務、配有浴缸設備、設有書桌或辦公桌椅，以及講求寬敞住房空間，傾向尋找10坪以上的大坪數房型等。

台北中山雅樂軒表示，酒店包括乾濕分離的基本客房「快活樂窩」，近30間的其他高階房型則有浴缸甚至雙洗手台配置、每房皆有長形書桌、42吋電視並搭配高速網路。若有兒童等其他照護者需求，「噗通樂窩」及附有大陽台的「傾城樂窩」房型亦可滿足相關需求。

台北中山雅樂軒推出的隔離15晚優惠專案，由W XYZ酒吧提供新鮮現做早餐與多變化的美味午餐，晚餐則將選擇知名小吃或特色名店，依住客對主食偏好提供用餐驚喜。此外，每周也將不定期提供驚喜下午茶，以繽紛的美味小食撫慰住客情緒。

(時報資訊)