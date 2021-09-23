中國恒大22日如期付債息，加上傳出將獲中國政府重組變成國企，市場憂慮稍退，港股22日早段先彈後回落。
香港信報報導，恒指22日開盤漲392點，甫開曾飆升605點，見24,827點半日高，之後升幅顯著收窄，臨近中午曾僅升139點，見24,361點半日低。恒指中午報24,388點，升166點，漲幅為0.7％。南向資金再現，半日成交額達1,113.09億港元。
國企指數半日報8,718點，升78點，漲幅為0.9％。科指升0.4％，報6,266點。
個股方面，騰訊升1.6％報457.2港元，成交居首達65.04億港元。成交第二大是美團，升3％報237.6港元。碧桂園服務升10％，為表現最好藍籌。吉利挫4.5％，為跌幅最大藍籌。
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