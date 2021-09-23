中國恒大22日如期付債息，加上傳出將獲中國政府重組變成國企，市場憂慮稍退，港股22日早段先彈後回落。

香港信報報導，恒指22日開盤漲392點，甫開曾飆升605點，見24,827點半日高，之後升幅顯著收窄，臨近中午曾僅升139點，見24,361點半日低。恒指中午報24,388點，升166點，漲幅為0.7％。南向資金再現，半日成交額達1,113.09億港元。

國企指數半日報8,718點，升78點，漲幅為0.9％。科指升0.4％，報6,266點。

個股方面，騰訊升1.6％報457.2港元，成交居首達65.04億港元。成交第二大是美團，升3％報237.6港元。碧桂園服務升10％，為表現最好藍籌。吉利挫4.5％，為跌幅最大藍籌。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
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S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
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Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
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費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
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日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3126.98 -13.53(0.43%)
13:46
香港恆生
24436.58 +215.04(0.89%)
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上證指數
3642.00 +13.51(0.37%)
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深圳成指
14392.15 +115.08(0.81%)
13:51
英國FTSE
7083.37 +102.39(1.47%)
09/22
法國CAC
6637.00 +84.27(1.29%)
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德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

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