【時報記者任珮云台北報導】台股八月迎來史上最長的九連跌，盤勢高檔震盪，不少投資人以定期定額方式逢低撿便宜。根據投信投顧公會，統計台股ETF（不計槓反型ETF）與ETF連結基金8月規模增加達新台幣180億元，今年以來至八月底規模則大增998億元，助攻元大投信台股ETF（不計槓反型ETF）與ETF連結基金管理規模達3,007億元，市占率同步來到七成。

定期定額投資法素有微笑曲線之稱，成功關鍵在於低檔不停扣。元大投信台股研究團隊發現，台灣投資人對台股相當有信心，也認同長期投資、定期定額精神，即便台股經歷五月和八月大幅修正，投資人不畏波動啟動單筆加碼，同時定期定額仍持續扣款，今年以來超過千億資金持續湧入元大投信台股主動與被動基金產品，逢低布局力道強勁。

其中高人氣標的包含元大台灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大台灣加權股價指數基金、元大台灣卓越50ETF連結-新台幣A類型不配息、元大台灣ESG永續ETF(00850)等。

元大投信台股研究團隊表示台灣企業掌握關鍵技術，產業競爭力極強，同時打進全球知名企業供應鏈，外銷訂單連年穩步成長，歷年企業獲利表現成績斐然；另一方面台灣企業長年營運穩健，連帶使股息發放金額一年比一年高，非常適合作為定期定額投資市場。元大投信除了老字號的0050和0056外，元大台灣ESG永續(00850)和融合高股息與低波動的元大高息低波(00713)也有相當多的定期定額投資粉絲。

(時報資訊)