搜好市多驚見盜版官網，網友透露已有人被騙9000元。（圖／Shutterstock） 好市多線上購物網驚爆假網站，一名女網友分享，她在Google搜尋好市多，最上面跳出來的竟是假網站，登入會員帳密都沒問題，直到後來跳出支付方式認證有問題，才讓她驚覺不對勁。對此，《MyGoPen》查核平台表示，，這些山寨版的網站都和原網站長得很像，主要都是為了盜取信用卡資訊，提醒民眾要特別注意。

一名女網友昨天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，居然有假的好市多官網，她在Google搜尋好市多，想去官網找一項產品，進入假的網站後還能正常登入會員，直到後來跳出支付方式的認證有問題，讓她驚覺不對勁，因此發文提醒大家要特別留意，千萬不要被騙了。「樓上已經有人被騙，在境外被刷9000多元」。

貼文引起網友討論，「這也太誇張了」、「扯欸，這種都有詐騙」、「這真的太扯了，而且還在Google搜尋的最前面，真的謝謝告知」、「好扯喔，下次要注意看網址」。另也有不少網友建議，如果要線上購物，感覺可以下載好市多的App，其實真的很好用，忘記帶會員卡或信用卡，去賣場也可以用，而且也不用怕點到假的網站。

盜版好市多官網會盜取民眾的信用卡資訊。（圖／翻攝自《MyGoPen》查核平台） 近日網路上出現多個山寨版的好市多官網，提醒民眾要注意。（圖／翻攝自《MyGoPen》查核平台） 而《MyGoPen》查核平台指出，最近在Google可能搜尋到假的Costco好市多線上購物網站，乍看之下與原版的網站長得非常像，甚至還會投放廣告，誘導民眾進入網站後，先輸入會員的帳密資料，接著就會騙取信用卡的卡號與檢查碼，如果沒有注意到網站的真假，直接就填寫信用卡資訊，個資恐被釣魚網站盜用。

《MyGoPen》查核平台也說，如果民眾已經不小心填寫相關的資訊，近日務必留意該張信用卡的扣款狀況，並聯絡發卡銀行做後續處理。

(時報資訊)