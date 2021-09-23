中國歐盟商會於報告表示，中國應該放棄由中國國家主席習近平推動的更高水平自力更生的最高戰略，否則恐將損害創新和的前景。

報告認為，若繼續對中國國有企業提供政策支持，國家安全問題將對經濟政策產生令人不安的影響，努力強化對私營部門的控制，也將拖累創新和效率。儘管這種做法的後果可能在幾年內無法察覺，但卻是相當巨大的影響，不應被忽視。

報告指出，有令人不安的跡象表明，中國正日益向內轉，這趨勢使人們對中國未來的增長軌跡產生相當大的懷疑。雙循環將要求中國偏離1970年代改革的精神，可能導致外國投資減少，資源錯配，並引發國外更強的抵制。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）指出，對政治控制的渴望和對波動的恐懼是罪魁禍首，中國正面臨小題大做的風險。

(時報資訊)